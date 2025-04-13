Минус 15 и убытки миллионами: как апрельские заморозки потрясли сельское хозяйство Турции

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

На территории некоторых районов Турции зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Весенние заморозки

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы. Резкое похолодание, сопровождавшееся заморозками до минус 15 градусов и снегопадами, наблюдалось с марта по апрель, особенно в период с 10 по 12 апреля.

Юмаклы отметил, что эти неблагоприятные погодные условия привели к значительным сельскохозяйственным потерям, и страна столкнулась с одним из самых масштабных заморозков со времени тех, что произошли в 2014 году. В результате фермеры понесли ущерб, и государство планирует оказать поддержку пострадавшим производителям.

Газета Yeni Safak сообщает, что турецкие фермеры начали применять необычные методы для защиты урожая от заморозков. Например, один из фермеров, занимающийся яблоками, установил систему орошения для дождевания в холодный период, создавая ледяную корку, которая защищает растения от низких температур.

Пострадали посадки абрикосовых и ореховых деревьев, виноградников, а также районы, где выращивают картофель и лук. Заморозки 2014 года также нанесли ущерб многим фруктовым производителям, когда в провинции Малатья замерзли 80% абрикосовых деревьев, передает РБК.

Уточнения

Мала́тья — город в Восточной Турции, административный центр (центральный район, меркези) провинции Малатья.





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