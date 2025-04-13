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Рекордный урожай в теплицах Подмосковья: технологии и цифры

2:05
Экономика

С начала 2024 года в Московской области собрано свыше 37,4 тысячи тонн овощей. Такие показатели стали возможны, в том числе благодаря применению инструментов бережливого производства в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Посадка растений в теплице
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посадка растений в теплице

Наибольшую долю в урожае составили огурцы — 24,7 тысячи тонн. На втором месте — томаты: их собрано около 12 тысяч тонн. Прочие сельскохозяйственные культуры дали более 700 тонн. Общая площадь тепличных хозяйств региона превышает 228 гектаров.

Одним из крупнейших производителей остаётся тепличный комбинат "Луховицкие овощи", входящий в группу компаний "РОСТ". На предприятии ежедневно обрабатывается до 500 тонн овощей, а на упаковку уходит свыше 400 тысяч единиц продукции.

"В первом квартале комбинат увеличил объём производства на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовый сбор составил 10 тысяч тонн: 7,6 тысячи тонн огурцов и 2,4 тысячи тонн томатов", — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Цель нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" — всестороннее развитие экономического потенциала страны. Приоритетами выступают поддержка предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, а также снижение воздействия на окружающую среду.

Особое внимание уделяется промышленным секторам, развитию высоких технологий и молодежного бизнеса. Актуализированные национальные проекты реализуются по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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