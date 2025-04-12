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Больше солнца — меньше угля: как ВИЭ отвоевывают долю у ископаемого топлива

4:05
Экономика

В 2024 году доля экологически чистой электроэнергии в глобальной генерации впервые с 1940 года превысила отметку в 40% - важный рубеж в мировой энергетической трансформации.

Ветряная мельница
Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветряная мельница

Такой вывод содержится в шестом ежегодном отчете "Глобальная оценка электроэнергии", опубликованном Международным энергетическим аналитическим центром Ember. Документ охватывает данные по 88 странам, на долю которых приходится 93% мирового спроса на электроэнергию, и анализирует ключевые тенденции в секторе.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников достигло рекордного уровня: рост составил 858 тераватт-часов. Это на 49 ТВт⋅ч больше, чем в предыдущем рекордном 2022 году. Лидером среди источников чистой энергии третий год подряд остается солнечная энергия. В 2024 году объем выработки электроэнергии на солнечных установках вырос на 474 ТВт⋅ч — на 29% по сравнению с предыдущим годом. Солнечная энергия обеспечила 6,9% всей мировой генерации.

Половина этого роста пришлась на Китай, где развитие солнечной энергетики позволило покрыть 81% увеличившегося спроса на электроэнергию в стране. Индия, в свою очередь, вдвое увеличила объем введенных мощностей в сфере генерации, усилив позиции в глобальной энергетической перестройке.

Доля ветровой энергии в мировом производстве выросла до 8,1%, гидроэнергия осталась на уровне 14,3%, сохранив статус крупнейшего источника чистой электроэнергии. Ядерная энергетика обеспечила 9% от общего объема производства, а другие ВИЭ — 2,6%.

В совокупности доля чистой энергии, включая ВИЭ и атомную генерацию, достигла 40,9% от всего объема производства электроэнергии в мире — впервые за более чем 80 лет превысив 40-процентный рубеж.

Тем не менее, несмотря на рекордный рост ВИЭ, генерация на ископаемом топливе увеличилась на 1,4%. Это произошло из-за общего роста спроса на электроэнергию на 4%, значительную часть которого обеспечили погодные аномалии (в частности, волны экстремальной жары, вызвавшие скачок в использовании кондиционеров), а также технологические тренды — развитие ИИ, центров обработки данных, электромобилей и тепловых насосов. На эти технологии пришлось 0,7% прироста спроса — вдвое больше, чем пять лет назад.

Рост потребления ископаемого топлива привел к увеличению выбросов в энергетическом секторе на 1,6%, что стало новым антирекордом. При этом, как подчеркивается в отчете, без экстремальной жары рост выбросов составил бы всего 0,2%.

Перспективы, впрочем, оптимистичны. По оценке аналитиков Ember, в ближайшие годы генерация на ВИЭ будет расти быстрее, чем спрос, что приведет к устойчивому сокращению роли ископаемого топлива в энергетике. Ожидается, что к 2030 году чистая энергетика сможет удовлетворить ежегодный прирост спроса на электроэнергию на уровне 4,1%.

По словам генерального директора Ember Фила Макдональда, солнечная энергия стала "двигателем" глобального энергетического перехода. Он подчеркнул, что именно этот источник энергии — самый быстрорастущий среди всех — будет играть ключевую роль в формировании устойчивой энергетики будущего.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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