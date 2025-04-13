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Многообразие поставщиков спасёт Германию от энергетической зависимости? Страна на распутье

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Экономика

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер Германии заявил, что стране не стоит зависеть от одного поставщика энергоресурсов.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Германия заинтересована в поставках газа, в том числе из США. Он подчеркнул необходимость в газе, чтобы быстро построить газовые электростанции с технологиями улавливания и хранения углерода, добавив, что односторонняя приверженность водороду, которого пока нет, не является решением.

Политик также упомянул, что в Европе есть запасы газа и что Германия должна получать его из разных источников по всему миру, оставаясь при этом импортером первичной энергии. Главное — это многообразие поставщиков, чтобы не зависеть от одного, передает ТАСС.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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