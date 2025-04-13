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Тарифная война Трампа: как Вьетнам готовится к серьёзным уступкам ради мира

1:38
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил тарифную войну, которая расколола международное сообщество на две части: одни страны начали сопротивляться и объявили ответные меры, а другие, в том числе Вьетнам, решили искать мирное разрешение конфликта.

Флаг Вьетнама
Фото: commons.wikimedia.org by shi zhao from beijing, china, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Вьетнама

Вьетнам, как главный экспортер в США, был сильно обеспокоен этой ситуацией. В 2024 году товарооборот между странами достиг почти 150 миллиардов долларов, причем экспорт Вьетнама в США составил 137 миллиардов, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом. Это создало большой дисбаланс, так как вьетнамский экспорт в США в 10 раз превышает импорт из Америки. 

В ответ на действия Трампа, который ввел тариф в 46%, Вьетнам согласился на серьезные уступки, пообещал не только увеличить закупки американских товаров и обнулить импортные пошлины, но и усилить контроль за китайскими товарами, которые экспортируются в США через его территорию. 

Однако председатель КНР Си Цзиньпин собирается совершить государственные визиты во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Участники этих переговоров находятся в поисках взаимоприемлемых решений, которые принесут выгоду всем сторонам. Это не только важно для них, но и для России, так как Китай, Вьетнам и большинство стран АСЕАН являются давними и надежными партнерами Москвы. Разлад между ними был бы совершенно нежелателен, передает ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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