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Виски Bushmills 46-летней выдержки: почему он стал легендой в мире элитных напитков

1:08
Экономика

В прошлом месяце ирландская компания Bushmills, известная старейшая винокурня, выпустила ограниченным тиражом свой виски 46-летней выдержки, который стал самым старым ирландским односолодовым виски, когда-либо продававшимся.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Бутылка этого элитного напитка, названная "Bushmills 46-Year — The Secrets of the River Bush", стоит 12 500 долларов, выпущено всего 300 бутылок.

Эксперты говорят, что этот виски имеет уникальный вкус с нотками сухофруктов и теплых специй, а его бархатистая текстура впечатляет. В Нью-Йорке порция Bushmills 46 стоит 2980 долларов без учета налогов и чаевых в отеле Peninsula на Пятой авеню.

В прошлом месяце, в День святого Патрика, виски появился в меню элитного заведения, и это был первый и последний раз, когда кто-то решился попробовать этот гламурный напиток. Бутылка хранится под замком, и, по словам персонала, осталось всего около 11 порций, передает nypost.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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