Россия активно ищет долговременные и устойчивые варианты энергоснабжения региона, как заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он отметил, что ситуация обострилась, поскольку "Молдовагаз" может прекратить поставки газа в Приднестровье. Полищук подчеркнул, что судьба Приднестровья, где живет около 220 тысяч российских граждан, не может не беспокоить Москву.
Кризис с поставками газа начался в начале года из-за действий Киева и Кишинева: Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа, а Молдавия не признает задолженность перед "Газпромом". Ситуация в Приднестровье была близка к гуманитарной катастрофе.
Тем не менее, российские ведомства смогли оперативно разработать схемы поставок газа, чтобы облегчить ситуацию. Полищук заверил, что Россия делает все возможное для нахождения устойчивых решений, и выразил надежду на конструктивный подход всех сторон, вовлеченных в этот процесс, передает РИА Новости.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
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