Курс на Арктику: атомный ледокол Якутия готовится к первому рабочему рейсу

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Третий серийный универсальный атомный ледокол прибыл в порт Мурманска и готовится выйти в свой первый рабочий рейс, который намечен на 15 апреля.

Фото: Балтийский завод ОСК is licensed under Free More info атомный ледокол "Якутия"

Экипаж будет работать в Енисейском районе Карского моря. Глава "Атомфлота" Яков Антонов отметил, что "Якутия" сможет продемонстрировать свои технические преимущества, такие как мощность, маневренность и двухосадочность, уже во время первого рейса.

Ледокол начал переход из Балтийского моря 6 апреля, преодолел Атлантику и Баренцево море, и за шесть суток пришвартовался в Кольском заливе. "Якутия" подняла государственный флаг 28 декабря 2024 года и теперь официально входит в состав "Атомфлота".

Этот ледокол — четвертое судно проекта 22220, его закладка состоялась в мае 2020 года, а спуск на воду — в ноябре 2022 года. Ледоколы этого проекта предназначены для проводки судов в Арктике и решения различных задач в сложных ледовых условиях.

На "Балтийском заводе" сейчас строят еще два атомохода проекта 22220 — "Чукотка" и "Ленинград", а закладка седьмого ледокола "Сталинград" запланирована на 19 ноября 2025 года, передает "Интерфакс".

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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