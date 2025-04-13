Дочерняя компания Barilla демонстрирует рост выручки на 19,8% — что стоит за этим финансовым успехом

В 2024 году выручка российской "дочки" компании Barilla по производству макаронных изделий выросла на 19,8%, составив 15,444 миллиарда рублей, по сравнению с 12,886 миллиарда годом ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тальятелле

Примечательно, что рост выручки ускорился почти в два раза — в прошлом году он был всего 9,7%.

Прибыль от продаж тоже не отстает — она увеличилась на 20,3%, достигнув 2,23 миллиарда рублей, а чистая прибыль поднялась на 26,2% и составила 1,714 миллиарда рублей.

По данным ЕГРЮЛ, эта компания принадлежит итальянской Barilla Servizi Finanziary S.P.A., а ее фабрики расположены в Солнечногорске (Московская область) и Уфе, передает "Интерфакс".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.



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