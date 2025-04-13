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Высокий спрос в 2025 году и не только! 5 направлений, которые подарят золотые билеты на рынке труда

1:22
Экономика

В 2025 году ожидается высокий спрос на определенные специальности, популярные благодаря современным трендам.

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Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Доцент Финансового университета Петр Щербаченко выделил пять наиболее востребованных направлений.

Информационные технологии

Здесь будет расти потребность в специалистах по искусственному интеллекту, машинному обучению, кибербезопасности, разработке ПО и мобильных приложений, а также в аналитике данных и робототехнике.

 Инженерия и промышленность

В будущем понадобятся проектировщики в машиностроении, энергетике, нефтегазовом деле, а также биотехнологи и генетики.

Туризм и гостиничный бизнес

Эту сферу выбирают многие абитуриенты. Ожидается спрос на режиссеров индивидуальных туров, разработчиков интеллектуальных туристических систем и бренд-менеджеров пространства. Агротуризм тоже будет на подъеме, ведь туристов становится больше, а мест на Земле не прибавляется!

Логистика

Потребуются специалисты, управляющие цепями поставок и складскими системами.

Медицина и здравоохранение

Здесь всегда будет высокий спрос на врачей и медработников, таких как онкологи, генетики, реабилитологи, медицинские кибернетики и фармацевты, согласно "РГ".

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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