Возвращение Apple на российский рынок не за горами? Компания рассматривает параллельный импорт

Дмитрий Козлов, основатель инвестиционной компании The12 Capital, рассказал о возможном возвращении Apple на российский рынок.

Фото: commons.wikimedia by Марлит, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Apple Store

Он отметил, что в условиях падения рентабельности компания может рассмотреть параллельный импорт через страны с низкими ввозными пошлинами, такие как Бразилия или Мексика. Это он сказал в интервью РИА Новости.

Козлов также упомянул, что ожидается рост цен с выходом iPhone 17, который запланирован на осень 2025 года. На данный момент Apple распродает свои запасы.

Хотя США составляют примерно 18-20% от продаж iPhone, их влияние на другие рынки будет ограниченным. Тем не менее, он считает, что Apple может применить стратегию унификации цен, что затронет и другие страны.

Также стало известно, что за последний год Apple увеличила производство iPhone в Индии на 60%.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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