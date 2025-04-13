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Майские выходные можно продлить — вот как взять отпуск с умом

1:05
Экономика

Эксперты платформы "Авито Работа" напомнили россиянам о важности грамотного планирования отпуска в мае, сообщает "Известия". Поскольку в этом месяце предусмотрены длительные праздничные выходные, правильное распределение отпускных дней может существенно увеличить продолжительность отдыха.

отдых
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отдых

В 2025 году майские праздники продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая — выходные в честь Праздника весны и труда, а с 8 по 11 мая — в связи с празднованием Дня Победы.

Специалисты уточнили, что май — не самый продуктивный месяц для длительных отпусков: из 31 дня только 18 — рабочие. Однако при стратегическом подходе можно значительно увеличить продолжительность отдыха.

Например, оформив отпуск с 5 по 7 мая, россияне получат 11 дней непрерывных выходных. Другой удобный вариант — взять отпуск с 28 по 30 апреля, что также обеспечит девятидневный отдых подряд.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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