Стоимость домашнего пасхального кулича выросла на 11%

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

К приготовлению пасхального кулича в 2025 году россиянам придётся подойти с чуть большим бюджетом: его средняя себестоимость выросла почти на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в ассоциации "Руспродсоюз", пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куличи

Согласно их расчетам, классический домашний кулич в этом году обойдётся примерно в 234 рубля, тогда как в 2024-м затраты составляли 211 рублей. Основным фактором подорожания стало сливочное масло, доля которого в рецепте существенно влияет на итоговую цену.

Для оценки брали типичный рецепт: 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а для глазури — 2 яичных белка и ещё 100 г сахара.

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, и несмотря на рост цен, спрос на ингредиенты к праздничной выпечке традиционно остаётся высоким.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



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