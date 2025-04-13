Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фокусируйся не на теле, а на слове: как идея "сила" работает лучше аффирмаций
Время приключений под солнцем Сеары: найдите свой идеальный пляж в Бразилии!
Супермодель Ирина Шейк предпочитает бюджетные авиарейсы ради экологии
Школьникам запретят использовать мобильные телефоны: вот где ввели такое правило
Усталость взяла своё: Лолита назвала единственное желание на фоне отмены концертов
Не стирайте эту вещь дома — ваша машинка может не пережить
Без антидепрессантов: Шоуа нашёл нестандартную замену лекарствам после ухода Храмовой
Игры вместо дрессуры: как просто и весело прокачать мозг питомца
Не куст, а жадина: как заставить малину плодоносить до самой осени

Суд устроил разнос банку: списали деньги без спроса — и проиграли

1:13
Экономика

Верховный суд России встал на сторону вкладчицы, признав действия банка "Юникредит" по одностороннему списанию средств с ее счета незаконными. Речь идет о более чем 780 тысячах евро, которые финансовая организация сняла, сочтя их "ошибочно зачисленными".

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Ситуация началась еще в 2022 году, когда клиентка банка получила купонный доход от вложений в облигации. Однако спустя время банк решил, что операция была произведена по ошибке — и без её согласия снял крупную сумму с её счета.

После нескольких отказов в судах низших инстанций женщина обратилась в Верховный суд, который поставил точку в споре. Предыдущие решения опирались на то, что вкладчица якобы является "опытным инвестором", а значит должна была понять ситуацию.

Однако высшая судебная инстанция сочла эту позицию необоснованной. Как говорится в постановлении суда, статус инвестора не может служить оправданием для одностороннего списания средств банком, а также не свидетельствует о правомерности владения спорной суммой с его стороны.

Уточнения

Верхо́вный суд — высшее судебное учреждение государства, в компетенцию которого входит разрешение споров между самостоятельными составными частями государства (республиками, землями, государствами (штатами), кантонами и тому подобное).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя
ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить
Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны
Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм
Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате
Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу
Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней
Вот что случится, если вы замените обычную колу этим напитком из трёх ингредиентов
Каждый день понемногу: как еда из супермаркета медленно убивает кошку
Один куст на подоконнике — и ваши супы больше не будут прежними
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.