Суд устроил разнос банку: списали деньги без спроса — и проиграли

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Верховный суд России встал на сторону вкладчицы, признав действия банка "Юникредит" по одностороннему списанию средств с ее счета незаконными. Речь идет о более чем 780 тысячах евро, которые финансовая организация сняла, сочтя их "ошибочно зачисленными".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Ситуация началась еще в 2022 году, когда клиентка банка получила купонный доход от вложений в облигации. Однако спустя время банк решил, что операция была произведена по ошибке — и без её согласия снял крупную сумму с её счета.

После нескольких отказов в судах низших инстанций женщина обратилась в Верховный суд, который поставил точку в споре. Предыдущие решения опирались на то, что вкладчица якобы является "опытным инвестором", а значит должна была понять ситуацию.

Однако высшая судебная инстанция сочла эту позицию необоснованной. Как говорится в постановлении суда, статус инвестора не может служить оправданием для одностороннего списания средств банком, а также не свидетельствует о правомерности владения спорной суммой с его стороны.

Уточнения

Верхо́вный суд — высшее судебное учреждение государства, в компетенцию которого входит разрешение споров между самостоятельными составными частями государства (республиками, землями, государствами (штатами), кантонами и тому подобное).



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