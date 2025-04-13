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Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны

1:13
Экономика

Цены на лимоны в России стремительно ползут вверх — в ближайшее время их стоимость может вырасти на 25 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на проблемы в странах-поставщиках.

Лимон на ветке
Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимон на ветке

Как отмечается, основной импорт цитрусовых приходится на Египет и Турцию. Однако сразу два фактора ударили по поставкам: в Турции — неурожай и погодные катаклизмы, а в Египте — проблемы с логистикой.

По информации Mash, с 8 апреля Турция временно сократила экспорт лимонов из-за непогоды. Хотя запрет вскоре сняли, оптовая цена уже успела вырасти до уровня розничной — около 180 рублей за килограмм. Это немедленно отразилось и на прилавках: конечная цена для покупателей подскочила до 220-230 рублей.

Ситуация с египетскими лимонами не лучше: они обойдутся примерно в 200 рублей за килограмм. Кроме того, часто поступают в продажу недозрелыми — зелёными и излишне кислыми. Самые дорогие на рынке — лимоны из Турции, которые уже стоят около 350 рублей за килограмм.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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