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Торговые войны США сблизили Россию и Китай

1:12
Экономика

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей между Россией и Китаем.

Си Цзиньпинь и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпинь и Владимир Путин

В условиях глобальных торговых конфликтов эти отношения, по его мнению, будут только усиливаться. Свою позицию дипломат озвучил в интервью ТАСС.

Он поддержал заявление Бориса Титова, спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, который ранее предположил, что протекционистская торговая политика Вашингтона — в частности, новые тарифы, инициированные президентом США Дональдом Трампом — лишь усилит экономическое взаимодействие между Москвой и Пекином.

Руденко отметил, что при текущей динамике Россия и Китай способны выйти на новый исторический максимум по объёму товарооборота. Он также добавил, что сотрудничество между странами охватывает практически все ключевые сферы — от экономики до гуманитарных направлений.

По словам дипломата, Москва и Пекин уверенно двигаются к очередному рекорду в торговых отношениях, и перспектива дальнейшего роста остаётся более чем реальной.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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