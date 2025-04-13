Меньше этой суммы не стоит копить — советы эксперта о финансовой подушке

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний размер финансовой подушки безопасности россиян составляет 145 тысяч рублей, что меньше трех средних зарплат.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Если накопить больше не получается, что делать? Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили дала комментарии по данному вопросу.

Подушка безопасности важна при любом доходе, и сформировать ее не так сложно — достаточно откладывать 10% от зарплаты или другого дохода. Рекомендуется накопить три, а лучше шесть минимальных месячных заработков, чтобы пережить сложные времена, такие как потеря работы, с минимальными потерями.

Точную сумму накоплений назвать трудно, так как зарплаты у всех разные. По данным ЦБ РФ, средний размер вклада в стране — 145 тысяч рублей, что довольно мало при средней зарплате в 88 тысяч рублей за прошлый год. Но это не означает, что такая сумма бесполезна. Размер "кубышки" зависит от ежемесячных обязательных расходов. Валишвили добавила, что накопления стоит делать активнее, не экономя при этом на необходимых вещах — еде, отдыхе и здоровье, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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