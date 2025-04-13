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Что будет с газопроводом: интриги сделки между Украиной и США

1:07
Экономика

В Вашингтоне прошли переговоры между делегациями Украины и США по сделке в области полезных ископаемых.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу должны были пройти консультации по проекту сделки между Вашингтоном и Киевом. Украинская делегация, отправившаяся на переговоры, имела директивы от Владимира Зеленского, включая равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев.

Неназванный представитель министерства финансов США подтвердил, что переговоры носили технический характер, однако возникло напряжение из-за последнего варианта сделки, который оказался "шире" оригинального. Источник указал, что атмосфера была очень антагонистической из-за "максималистского" подхода администрации президента США Дональда Трампа.

Также в документах сделки содержится требование, чтобы международная финансовая корпорация развития США взяла под контроль газопровод, проходящий через Украину в Европу, у компании "Газпром", пишет РИА Новости.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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