Альтернативные расчёты укрепляют рубль? Спрос на доллар уменьшается

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Использование криптовалют в международных расчетах российских компаний может помочь укрепить рубль.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Профессор ВШЭ Олег Вьюгин на конференции Profit Conf 4.0 отметил, что такие альтернативные методы расчетов уменьшают спрос на традиционные валюты, как доллар и юань.

Россия уже применяет криптовалюту в расчетах с Китаем, что позволяет обходиться без доллара. Несмотря на то, что юань имеет хорошую ликвидность, спрос на него тоже упал, что может объяснять укрепление рубля.

Статистика подтверждает это: курс юаня снизился на 22,4% (с ₽14,5 до ₽11,25), а курс доллара упал на 23,3% (с ₽109,58 до ₽84) с конца ноября прошлого года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ликви́дность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидность будет соответствовать скорости его реализации по номинальной цене, без дополнительных скидок.



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