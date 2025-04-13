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Прибыль в 1 млрд! Пермская дочка нидерландской Schlumberger увеличила объём поставок оборудования

1:38
Экономика

Пермская компания "Фирма "Радиус-сервис", производящая винтовые забойные двигатели для бурения нефтяных скважин, подвела итоги работы за 2024 год.

Чистая прибыль компании увеличилась на 41 миллион рублей, составив миллиард рублей. Доходы возросли на 150 миллионов рублей и достигли 4,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2023 году прибыль составила 997 миллионов рублей, а доходы — 4,4 миллиарда рублей.

С 2015 года контрольный пакет ООО "Фирма "Радиус-сервис" находится в собственности крупнейшей нефтесервисной компании мира Schlumberger через ряд дочерних организаций, включая ООО "Технологическая Компания Шлюмберже".

Компания, основанная в 1992 году бизнесменом Владимиром Андоскиным, который скончался в 2021 году, также производит ударные инструменты и элементы бурильных колонн. В её состав входят сервисные центры в Перми, Усинске, Ноябрьске, Нефтеюганске и других городах. География поставок охватывает такие страны, как Аргентина, Марокко, Сербия, Казахстан, Саудовская Аравия, Судан, Малайзия и Индонезия, пишет "Ъ".

Как стало известно, компания, увеличила объем поставок оборудования для Роснефти, Газпрома и "Шлюмберже" почти в три раза.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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