Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аргентина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения о новой программе финансовой поддержки на сумму 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже 15 апреля. Об этом сообщили Центральный банк и Министерство экономики Аргентины в совместном заявлении, опубликованном в субботу.

Фото: commons.wikimedia.org by Green Mostaza, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Здание Аргентинского Банка Уругвая

"Исполнительный комитет МВФ одобрил 48-месячную программу для Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Первый транш в размере 12 миллиардов будет перечислен немедленно", — говорится в пресс-релизе фонда.

По словам представителей МВФ, программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и переход Аргентины к более устойчивому валютному режиму. Первая проверка хода реализации соглашения запланирована на июнь.

Курс на реформы: Милей заручился поддержкой парламента

Выделению средств предшествовал чрезвычайный указ, подписанный президентом Аргентины Хавьером Милеем, дающий властям полномочия на заключение новых соглашений с фондом. Документ не содержал конкретных условий, объемов или параметров сделки, но подчёркивал, что средства будут направлены на:

погашение задолженности перед Центробанком ,

реструктуризацию долга перед МВФ по предыдущей программе.

Национальный парламент поддержал решение президента, тем самым легализовав подписание нового соглашения.

В июне 2018 года Аргентина уже заключала кредитное соглашение с МВФ на 50 миллиардов долларов для сдерживания инфляции и сокращения бюджетного дефицита. Спустя несколько месяцев программа была увеличена до 56,3 миллиарда долларов. Однако по сей день этот долг остаётся непогашенным, и его реструктуризация — одна из ключевых целей текущего соглашения.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



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