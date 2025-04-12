Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из приграничья Рыльского района Курской области отселяют людей из-за атак ВСУ
Какие комнатные цветы заводить в первый раз: лучшие варианты для начинающих цветоводов
Деликатная проблема: любимые жвачки оказались лучшим слабительным
Гриб с помойки? Вся правда о шампиньонах
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров

Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину

1:59
Экономика

Аргентина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли соглашения о новой программе финансовой поддержки на сумму 20 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов поступят уже 15 апреля. Об этом сообщили Центральный банк и Министерство экономики Аргентины в совместном заявлении, опубликованном в субботу.

Здание Аргентинского Банка Уругвая
Фото: commons.wikimedia.org by Green Mostaza, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Здание Аргентинского Банка Уругвая

"Исполнительный комитет МВФ одобрил 48-месячную программу для Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Первый транш в размере 12 миллиардов будет перечислен немедленно", — говорится в пресс-релизе фонда.

По словам представителей МВФ, программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и переход Аргентины к более устойчивому валютному режиму. Первая проверка хода реализации соглашения запланирована на июнь.

Курс на реформы: Милей заручился поддержкой парламента

Выделению средств предшествовал чрезвычайный указ, подписанный президентом Аргентины Хавьером Милеем, дающий властям полномочия на заключение новых соглашений с фондом. Документ не содержал конкретных условий, объемов или параметров сделки, но подчёркивал, что средства будут направлены на:

  • погашение задолженности перед Центробанком,

  • реструктуризацию долга перед МВФ по предыдущей программе.

Национальный парламент поддержал решение президента, тем самым легализовав подписание нового соглашения.

В июне 2018 года Аргентина уже заключала кредитное соглашение с МВФ на 50 миллиардов долларов для сдерживания инфляции и сокращения бюджетного дефицита. Спустя несколько месяцев программа была увеличена до 56,3 миллиарда долларов. Однако по сей день этот долг остаётся непогашенным, и его реструктуризация — одна из ключевых целей текущего соглашения.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет
Домашние животные
10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет Аудио 
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.