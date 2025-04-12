Вклады под 20%: где в апреле 2025 года деньги приносят максимальную прибыль

С декабря 2024 года ставки по вкладам в крупнейших банках России постепенно снижаются, но даже сейчас они остаются на рекордно высоком уровне — в конце марта максимальная ставка среди топ-10 банков достигала 20,2%. Это всё ещё выше средних показателей последних двух десятилетий. Если вы откладываете деньги "на потом", сейчас отличный момент, чтобы они начали приносить доход.
В этом рейтинге собраны 10 самых выгодных рублёвых вкладов в апреле 2025 года.
Ставка при ежемесячной выплате:
3 мес. — 19,5% | 6 мес. — 18,35% | 1 год — 18,35% | 3 года — 10,3%
При выплате в конце срока:
3 мес. — 20% | 6 мес. — 20% | 1 год — 20% | 3 года — 12%
Мин. сумма: 100 000 ₽
Пополнение / досрочное снятие: нет
Открытие онлайн: да
Ставка:
3 мес. — 19,68% | 6 мес. — 19,21% | 1 год — 18,37% | 3 года — 13,14%
Мин. сумма: 50 000 ₽
Выплата процентов: ежемесячно
Пополнение / снятие: нет
Открытие онлайн: да
Ставка (ежемесячно):
до 18,6%
Ставка (в конце срока):
до 19,3%
Мин. сумма: 10 000 ₽
Пополнение / снятие: нет
Открытие онлайн: да
Ставка:
3 мес. — 19% | 6 мес. — 18,5% | 1 год — 17% | 2 года — 14%
Мин. сумма: 50 000 ₽
Пополнение: первые 30 дней
Открытие онлайн: да
Ставка (ежемесячно):
до 20,1%
Ставка (в конце срока):
до 21,1%
Мин. сумма: 30 000 ₽
Примечание: для сумм свыше 1 млн ₽ ставки могут отличаться
Открытие онлайн: да
Ставка:
3 мес. — 19,39% | 6 мес. — 19,13% | 1 год — 18,28% | 3 года — 14,14%
Мин. сумма: 1 000 ₽
Открытие онлайн: да
Пополнение / снятие: нет
Ставка:
3 мес. — 19,69% | 6 мес. — 20,15% | 1 год — 18,79% | 3 года — 12,45%
Мин. сумма: 10 000 ₽
Пополнение: первые 30 дней
Открытие онлайн: да
Ставка (ежемесячно):
до 20,1%
Ставка (в конце срока):
до 21%
Мин. сумма: 5 000 ₽
Сроки: от 3 мес. до 4 лет
Открытие онлайн: да
Ставка:
6 мес. — 19,7% | 1 год — 18,8% | 2 года — 14,7%
Мин. сумма: 20 000 ₽
Пополнение: доступно весь срок (от 100 000 ₽)
Частичное снятие: до 50%
Выплата процентов: ежедневно
Открытие онлайн: да
Перед тем как открывать вклад, обязательно уточните актуальные условия на сайте или в отделении выбранного банка. Обратите внимание на сроки, минимальную сумму, возможность пополнения и снятия — от этого зависит итоговая доходность.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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