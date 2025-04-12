Вклады под 20%: где в апреле 2025 года деньги приносят максимальную прибыль

4:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

С декабря 2024 года ставки по вкладам в крупнейших банках России постепенно снижаются, но даже сейчас они остаются на рекордно высоком уровне — в конце марта максимальная ставка среди топ-10 банков достигала 20,2%. Это всё ещё выше средних показателей последних двух десятилетий. Если вы откладываете деньги "на потом", сейчас отличный момент, чтобы они начали приносить доход.

В этом рейтинге собраны 10 самых выгодных рублёвых вкладов в апреле 2025 года.

Сбербанк — стабильный доход с гибкими сроками

Ставка при ежемесячной выплате :

3 мес. — 19,5% | 6 мес. — 18,35% | 1 год — 18,35% | 3 года — 10,3%

При выплате в конце срока :

3 мес. — 20% | 6 мес. — 20% | 1 год — 20% | 3 года — 12%

Мин. сумма : 100 000 ₽

Пополнение / досрочное снятие : нет

Открытие онлайн: да

Альфа-Банк — высокая ставка при низком пороге

Ставка :

3 мес. — 19,68% | 6 мес. — 19,21% | 1 год — 18,37% | 3 года — 13,14%

Мин. сумма : 50 000 ₽

Выплата процентов : ежемесячно

Пополнение / снятие : нет

Открытие онлайн: да

ВТБ — выбор между ежемесячными и итоговыми выплатами

Ставка (ежемесячно) :

до 18,6%

Ставка (в конце срока) :

до 19,3%

Мин. сумма : 10 000 ₽

Пополнение / снятие : нет

Открытие онлайн: да

Т-Банк — доходность и пополнение в первые дни

Ставка :

3 мес. — 19% | 6 мес. — 18,5% | 1 год — 17% | 2 года — 14%

Мин. сумма : 50 000 ₽

Пополнение : первые 30 дней

Открытие онлайн: да

ДОМ.РФ Банк — максимум до 21,1%

Ставка (ежемесячно) :

до 20,1%

Ставка (в конце срока) :

до 21,1%

Мин. сумма : 30 000 ₽

Примечание : для сумм свыше 1 млн ₽ ставки могут отличаться

Открытие онлайн: да

Уралсиб — ставка до 19,39% даже при минимальной сумме

Ставка :

3 мес. — 19,39% | 6 мес. — 19,13% | 1 год — 18,28% | 3 года — 14,14%

Мин. сумма : 1 000 ₽

Открытие онлайн : да

Пополнение / снятие: нет

МТС Банк — ставка выше 20% на 6 месяцев

Ставка :

3 мес. — 19,69% | 6 мес. — 20,15% | 1 год — 18,79% | 3 года — 12,45%

Мин. сумма : 10 000 ₽

Пополнение : первые 30 дней

Открытие онлайн: да

Россельхозбанк — ставка до 21% и разные варианты выплаты

Ставка (ежемесячно) :

до 20,1%

Ставка (в конце срока) :

до 21%

Мин. сумма : 5 000 ₽

Сроки : от 3 мес. до 4 лет

Открытие онлайн: да

ОТП Банк — вклад с частичным снятием

Ставка :

6 мес. — 19,7% | 1 год — 18,8% | 2 года — 14,7%

Мин. сумма : 20 000 ₽

Пополнение : доступно весь срок (от 100 000 ₽)

Частичное снятие : до 50%

Выплата процентов : ежедневно

Открытие онлайн: да

Перед тем как открывать вклад, обязательно уточните актуальные условия на сайте или в отделении выбранного банка. Обратите внимание на сроки, минимальную сумму, возможность пополнения и снятия — от этого зависит итоговая доходность.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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