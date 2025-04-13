Водные горизонты Крыма — построят два новых водохранилища

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году в Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ — Мартовского и Солнечногорского, которые обеспечат бесперебойное водоснабжение Ялты и Алушты.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Ожидается, что строительство займет примерно полтора года, и после завершения риски, связанные с водоснабжением этих городов, будут устранены.

Эти проекты являются частью федерального проекта "Вода России", и на их реализацию будет выделено 22,4 миллиарда рублей. Объем Мартовского водохранилища на реке Марта составит 5,5 миллиона кубометров, а Солнечногорское водохранилище на реке Улу-Узент будет иметь объем 8,5 миллиона кубометров.

В настоящее время Ялта получает воду из Счастливенского водохранилища на северном склоне Ай-Петри. Чтобы обеспечить подачу воды в город через гору, в 2023 году был пробурен новый гидротоннель.

Перебои с поставкой воды в Крыму начались в 2014 году, когда украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, построенный в советские годы для снабжения полуострова водой из Днепра.

В 2020 году из-за водной блокады и засухи уровень воды в крымских водохранилищах резко упал, что угрожало гуманитарной катастрофой. С тех пор на полуострове начали реализовывать проекты по обеспечению водоснабжения городов, таких как Севастополь и Симферополь, пишет "ЮФ".

Уточнения

Водохрани́лище — искусственный (рукотворный) водоём, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве.





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