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Все ресурсы имеются! Как Ростовская область готовится к весеннему севу

1:25
Экономика

На рабочей встрече губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудили участие региона в нацпроектах, касающихся экологии и продовольственной безопасности, а также ход весенней посевной кампании.

Распыление пестицидов весной
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распыление пестицидов весной

Патрушев отметил, что Ростовская область является одним из ведущих аграрных регионов страны, традиционно первыми приступающих к весенним полевым работам. В 2024 году область собрала второй по объему урожай зерновых в России и третий — по подсолнечнику. Он также сообщил, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2030 года Ростовская область получит примерно 8 миллиардов рублей из федерального бюджета для создания экономики замкнутого цикла, улучшения состояния водных объектов, сохранения лесов и других направлений.

Патрушев добавил, что в этом году на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в регионе будет выделено более 3,5 миллиардов рублей.

Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил Патрушеву, что донские аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для весеннего сева, включая семена, горючее, сельскохозяйственную технику и удобрения.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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