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Крупные ретейлеры снижают цены: что ждёт покупателей в 2025 году

1:15
Экономика

Продавцы начали снижать цены на товары из-за укрепления курса рубля.

Лента магазин
Фото: Wikipedia by Yan.gorev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лента магазин

Например, на сайте ЦУМ объявлено о снижении цен на 12%. Это связано с тем, что курс рубля укрепился. Подобные изменения затронули и другие крупные ретейлеры, такие как Wildberries, где также упали цены на импортную электронику, включая смартфоны китайских брендов.

Однако влияние укрепления рубля различается в зависимости от категории товаров. Артем Соколов, представитель Ассоциации компаний интернет-торговли, отметил, что изменения цен происходят с задержкой из-за особенностей закупок и логистики. Например, цены на бытовую технику и электронику могут изменяться с задержкой до полугода, в то время как новинки могут подешеветь быстрее.

Скоропортящиеся продукты, такие как фрукты и овощи, реагируют на изменения цен гораздо быстрее, так как их запасы меньше, и закупки происходят часто. А вот товары длительного хранения, такие как бананы, кофе и сыры, могут подешеветь только через несколько месяцев из-за долгосрочных контрактов и логистических особенностей, пишет ТАСС.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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