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Даже бутерброды под запретом! Как вспышка ящура в Европе изменит британские рынки

1:11
Экономика

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявило, что вспышка ящура в Европе представляет значительный риск для фермерских хозяйств и животноводства.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Болезнь может привести к экономическим потерям из-за снижения производительности у заболевших животных и потери доступа к зарубежным рынкам сбыта мяса и молочных продуктов.

В ответ на вспышки ящура в Германии, Венгрии, Словакии и Австрии правительство Великобритании ввело запрет на импорт крупного рогатого скота, овец, свинины и молочных продуктов из этих стран.

С 12 апреля туристы, возвращающиеся в Великобританию, больше не смогут ввозить мясо и молочные продукты из стран ЕС для личного употребления. Это решение направлено на предотвращение распространения ящура после увеличения случаев заболевания в Европе.

Даже если кто-то попытается провезти бутерброды с запрещенными продуктами, их остановят таможенники. Вяленое мясо, сырое мясо и молоко подлежат запрету независимо от упаковки, пишет The Guardian.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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