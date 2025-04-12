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Уход за детьми в США обойдётся дороже, чем обучение в колледже — основные расходы

1:38
Экономика

Согласно недавнему исследованию LendingTree, воспитание ребенка в США с рождения и до 18 лет обходится почти в 300 000 (более 25 млн рублей) долларов. 

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Эта сумма включает расходы на жилье, уход за детьми, еду и одежду. Оценка в 297 674 доллара на 25% выше, чем прогноз LendingTree на 2023 год, который составил 237 482 доллара.

Основную часть затрат составляют расходы на уход за детьми. Эти расходы могут потребоваться только в первые годы, но они могут значительно нагрузить семейный бюджет. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, уход за ребенком считается доступным, если он не превышает 7% семейного дохода. Однако, по информации Института экономической политики, ни в одном штате средняя стоимость ухода за младенцами не укладывается в этот предел для семей со средним доходом.

В Южной Дакоте расходы на уход за ребенком составляют наименьшую долю от среднего дохода: семья со средним доходом в 92 383 доллара будет тратить 9,4% заработка. В Нью-Мексико же расходы могут достигать 21% дохода, что делает уход за детьми самым дорогим.

К тому же, уход за младенцами и детьми ясельного возраста может стоить дороже, чем обучение в колледже, передает CNBC.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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