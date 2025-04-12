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Более 20 тонн бесплатно! Проект Доступная рыба бьёт новые рекорды на Сахалине

1:00
Экономика

В Сахалинской области в первые три месяца 2025 года по проекту "Доступная рыба" продали почти 1000 тонн свежей рыбы.

Треска
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Участниками акции стали почти двадцать рыбопромышленных компаний. Всего с января по март населению реализовали 969,08 тонн рыбы, из которых более 20 тонн раздали бесплатно. Это на 1,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко отметил, что такие результаты свидетельствуют о высоком профессионализме участников проекта и позволяют жителям области получать свежую и качественную рыбу по разумным ценам.

Проект "Доступная рыба" был запущен в рамках инициативы "Забота. Защита. Уважение", предложенной губернатором Валерием Лимаренко, передает sakh.online.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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