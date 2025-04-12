Переживут год с инфляцией в 30%: какими товарами на фоне высоких пошлин на импорт не смогут себя обеспечить США

По мнению доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами из-за высоких пошлин на импорт.
У страны есть запас ресурсов, но с полупроводниками могут возникнуть трудности. Прикладова отметила, что введение "взаимных" тарифов, о котором говорил Трамп, должно помочь пополнить бюджет и привлечь иностранные инвестиции для развития местного производства.
Однако, по ее словам, США не смогут полностью избавиться от импорта. Финансового ущерба все равно не избежать. В то же время с сельским хозяйством проблем не ожидается. Главная сложность заключается в технике и электронике, так как азиатский рынок является основным поставщиком полупроводников.
Также эксперт подчеркнула, что перенос производств в США, особенно в легкой промышленности, может быть невыгодным из-за высокой доли ручного труда. Тем не менее, она уверена, что экономика США адаптируется к новым условиям, как это сделала Россия, пишет РИА Новости.
"Штаты — это крупнейшая экономика в мире. Ресурсная база есть, станки есть, технологии есть. Проблемы тоже существуют, но проблемы есть везде. Поэтому переживут год с инфляцией, например, 30%, а потом уже все нормально будет", — заключила Прикладова.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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