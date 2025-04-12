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Переживут год с инфляцией в 30%: какими товарами на фоне высоких пошлин на импорт не смогут себя обеспечить США

1:29
Экономика

По мнению доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, США вряд ли смогут полностью обеспечить себя товарами из-за высоких пошлин на импорт.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

У страны есть запас ресурсов, но с полупроводниками могут возникнуть трудности. Прикладова отметила, что введение "взаимных" тарифов, о котором говорил Трамп, должно помочь пополнить бюджет и привлечь иностранные инвестиции для развития местного производства.

Однако, по ее словам, США не смогут полностью избавиться от импорта. Финансового ущерба все равно не избежать. В то же время с сельским хозяйством проблем не ожидается. Главная сложность заключается в технике и электронике, так как азиатский рынок является основным поставщиком полупроводников.

Также эксперт подчеркнула, что перенос производств в США, особенно в легкой промышленности, может быть невыгодным из-за высокой доли ручного труда. Тем не менее, она уверена, что экономика США адаптируется к новым условиям, как это сделала Россия, пишет РИА Новости.

"Штаты — это крупнейшая экономика в мире. Ресурсная база есть, станки есть, технологии есть. Проблемы тоже существуют, но проблемы есть везде. Поэтому переживут год с инфляцией, например, 30%, а потом уже все нормально будет", — заключила Прикладова.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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