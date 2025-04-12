Южная Корея и Китай становятся золотыми рынками для российских вин? Фокус на азиатские страны

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владелец сети винотек "Первый Нос" Наталья Духина считает, что Южная Корея и Китай являются перспективными направлениями для экспорта российского вина.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

Она подчеркивает, что фокус на эти азиатские страны может принести хорошие результаты. География производства отечественных вин уже расширилась и включает Краснодарский край, Крым, Севастополь, Волгоградскую область, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Наталья отметила, что ассортимент российских вин значительно увеличился, и количество производителей возросло. Запрос на российское вино также растет, что подтверждает выход новых компаний на рынок.

За последние три года ассортимент вина в ее сети удвоился, а доля чеков с алкоголем российского производства выросла примерно на 30%, передает РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.