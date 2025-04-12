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Сокращение рождаемости — пенсии под угрозой: что нас ждёт через 15 лет

1:09
Экономика

Сокращение рождаемости в России ставит вопрос финансирования пенсионной системы на повестку дня.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Сейчас россияне отчисляют 22% от зарплат на пенсию, но эксперты считают, что такая система может просуществовать только 10-15 лет, сообщает URA. RU.

Экономист Алексей Ракша говорит, что выплаты могут быть доступны в 55 лет при наличии трех детей, в 65 — при двух и в 80 — при одном. Депутат Сергей Гаврилов предупреждает, что даже при полном сборе взносов пенсионные выплаты могут сократиться из-за уменьшения числа работающих.

Депутат Госдумы Максим Топилин уверяет, что пенсии не будут снижаться благодаря ежегодной индексации. Сергей Смирнов из РАН добавляет, что высокий уровень зарплат помогает смягчить последствия низкой рождаемости.

Ракша также предлагает внедрить накопительный компонент с семейным элементом, чтобы выплаты от детей шли родителям, что будет стимулировать людей к рождению детей и обеспечит их пенсии в будущем.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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