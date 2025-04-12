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Неожиданный дефицит лимонов: как погодные сюрпризы меняют рынок

1:16
Экономика

Эксперты прогнозируют: лимоны могут подорожать на 25%.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

В вся проблема в плохом урожае на турецких плантациях и трудностях с логистикой из Египта. Ожидается, что цена за килограмм может подняться до 200 рублей и выше.

Основные поставки лимонов в Россию идут из Египта и Турции. 8 апреля Турция приостановила поставки из-за неурожая, вызванного плохой погодой. Когда поставки возобновились, оптовая цена достигла 180 рублей за килограмм, а с наценкой лимоны могут стоить 220-230 рублей. Для сравнения, месяц назад их цена была около 140 рублей за кило.

Поставки из Турции могут заменяться египетскими лимонами, которые, к сожалению, имеют более кислый вкус и зеленоватый цвет, что делает их менее пригодными для еды. Но и они подорожают до 180-200 рублей из-за логистических сложностей.

Наиболее качественные лимоны растут в Китае, но их цена значительно выше — до 350 рублей за килограмм. Сейчас их можно найти в магазинах за 180-190 рублей, согласно Mash

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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