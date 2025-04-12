Природный щит для посевов? Спасут ли недавние снегопады от морозов урожай — комментарий агронома

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт-агроном Николай Зайцев рассказал, что недавние снегопады в центральной России не повлияют негативно на урожай, а даже наоборот, могут быть полезны.

Фото: Freepik by wirestock снег

Снег, выпавший после тепла, поможет увлажнить почву, когда растает, и защитит посевы от морозов.

Зайцев в интервью Moneytimes.ru отметил, что снег действует как защитный слой, снижая отрицательные температуры. Он также добавил, что даже если май окажется холодным, это не помешает получить хороший урожай зерновых, таких как пшеница и ячмень, так как низкие температуры способствуют их кустению и увеличению количества стеблей.

По данным Гидрометцентра, в центральной части страны ожидается майское потепление.

Уточнения

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы Российской Федерации — России. «Гидрометцентр России» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.





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