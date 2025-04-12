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IKEA открывает новый магазин в Сеуле: два этажа комфорта

2:02
Экономика

Шведская компания IKEA скоро откроет свой первый магазин в Сеуле (Южная Корея).

IKEA
Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
IKEA

Это будет пятый магазин IKEA в Корее, расположенный в бизнес-парке Годок в районе Кандон, который уже привлекает внимание местных жителей. Кандон — довольно крупный район с населением более 490 000 человек и новыми линиями метро.

Магазин занимает два этажа и предлагает 7400 товаров, из которых половина доступна для немедленной покупки. IKEA Korea отмечает, что эти товары помогут обустроить типичную для этого района квартиру в 66 квадратных метров. Кроме того, открытие магазина создаст 200 новых рабочих мест, и 43% из них займут жители Гандонга.

Изабель Пуиг, президент IKEA Korea, назвала этот магазин "новым игроком на рынке". Она отметила, что 43% корейцев недовольны своей жизнью дома, и именно им компания хочет помочь. Интересно, что 35% корейцев считают экологичность и здоровый образ жизни ключевыми факторами в своей жизни.

IKEA также акцентирует внимание на экологичности, которая является одним из пяти аспектов их "демократичного дизайна". Магазин в Кандоне получил высокую оценку по экологической сертификации и использует электромобили для доставки товаров по Сеулу.

IKEA Korea, под контролем Ingka Group, показала впечатляющие результаты с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года: продажи составили 625 миллиардов вон (432 миллиона долларов), а операционная прибыль достигла 18,6 миллиарда вон. В прошлом году магазины IKEA в Корее посетили более 58,2 миллиона человек, передает The Korea Times.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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