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Венгрия и Египет соединяются! Какие возможности откроет новый кабель

1:05
Экономика

В Египте запланировано строительство оптического кабеля, который соединит страну с Европой.

кабель
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кабель

Это позволит обеспечить высокоскоростной интернет для шести миллионов египетских семей в течение следующих четырёх лет.

По словам министра внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, венгерские телекоммуникационные компании проложат более 4000 км подводного оптического кабеля между Европой и Египтом. Это даст возможность предоставить населению страны доступ в интернет и улучшить инфраструктуру.

Во время венгерско-египетского бизнес-форума министр подчеркнул важность сотрудничества между Венгрией и Египтом. Он отметил, что Венгрия является одним из ключевых экономических партнеров Египта в Африке. В качестве примера он привел успешное отечественное производство железнодорожных вагонов в Египте, которое получило международный заказ на сумму 1,1 миллиарда евро, пишет magyarepitok.

Уточнения

Волоко́нно-опти́ческий ка́бель (также о́птико-волоко́нный или оптоволоко́нный кабель) — кабель на основе волоконных световодов (оптоволокна), предназначенный для передачи сигналов в волоконно-оптических линиях связи посредством электромагнитных волн видимого (свет) или инфракрасного диапазонов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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