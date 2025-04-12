Prada врывается в мир Versace! Что скрывает громкая сделка за 1,25 млрд евро

Итальянский концерн Prada решил приобрести бренд Versace у группы Capri Holdings за внушительные 1,25 миллиарда евро.
Это стало известно благодаря статье в журнале The Business of Fashion. Для этой сделки Prada взял займ в размере 250 миллионов евро, чтобы инвестировать в модную группу Versace.
К сожалению, спрос на роскошный бренд Versace значительно снизился в прошлом году, что привело к убыткам. В дополнение к этому, меры таможенной политики Дональда Трампа также негативно сказываются на индустрии моды. Пошлины достигли рекордов, и акции Capri Holdings упали на 36% за неделю. Однако к среде ситуация немного стабилизировалась после заявления Трампа о дополнительных пошлинах на Китай.
Несмотря на нестабильную ситуацию, Prada не упускает возможность приобрести один из самых известных итальянских брендов. В компании заявили, что Versace имеет хорошо узнаваемую эстетику, которая дополнит их портфолио, и большой потенциал для роста.
К марту Capri Holdings ожидает получить 19% от выручки Versace за текущий финансовый год. Патрицио Бертелли, один из лидеров Prada, выразил готовность начать новую главу в истории Versace.
Стоит отметить, что Донателла Версаче покинула пост креативного директора после 28 лет работы. На её место назначен Дарио Витале, который ранее работал с Miu Miu, принадлежащей Prada, и занимался планированием и дизайном, пишет telex.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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