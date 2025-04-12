Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследования показывают, что богатство страны определяется несколькими показателями, и одним из главных является накопление природных ресурсов.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы

Недавнее открытие выявило, что Австралия обладает самым большим запасом железной руды в мире — целых 55 миллиардов тонн!

Отчет в журнале "Труды Национальной академии наук" (PNAS) сообщает, что в районе города Хамерсли в Австралии находится огромный участок железной руды. Это открытие делает Австралию одним из самых богатых стран мира.

По оценкам геологов, стоимость этих залежей железа превышает 6 триллионов долларов. Но помимо коммерческой ценности, это открытие имеет огромное значение для научного сообщества, так как рудник сформировался около 1,4 миллиарда лет назад.

Исследователи Лиам Кортни-Дэвис и Марко Фиорентини смогли проанализировать, как геологические изменения, вызванные движениями земной коры, сыграли ключевую роль в образовании полезных ископаемых в Австралии. Это открытие поможет улучшить методы поиска минеральных ресурсов.

Геологи использовали инновационные методы, включая химический анализ и изотопное изучение, чтобы обнаружить швы минералов. Они изучили концентрации железа, и это привело к сенсационному открытию, пишет newsbomb.

Уточнения

Желе́зные ру́ды — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, при котором промышленное извлечение железа из этих образований целесообразно.



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