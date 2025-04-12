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Стали известны категории граждан, которым выплатят по 80 тысяч рублей в мае

1:05
Экономика

В мае 2025 года сразу несколько категорий россиян получат повышение пенсионных выплат. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Наибольшую прибавку — 80 тысяч рублей — получат ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, а также бывшие узники концлагерей. Также в перечень вошли те, кто трудился в тылу в период с 1941 по 1945 год.

Дополнительные 10 тысяч рублей к пенсии положены гражданам, которым исполнилось 80 лет в апреле 2025 года.

Повышение затронет и тех, кто посвятил жизнь профессиям с особыми условиями труда. Речь идёт о членах летных экипажей гражданской авиации с выслугой 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, а также о работниках угольной отрасли и шахтёрах-строителях с аналогичным стажем.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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