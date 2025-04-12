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Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами

Экономика

На первый взгляд, кажется, что на Севере зарплаты действительно выше. Это связано с несколькими факторами.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Работа в Крайнем Севере подразумевает дополнительные коэффициенты к зарплате. Наличие крупных нефтегазовых месторождений требует квалифицированных специалистов, что также влияет на уровень зарплат, пишет muksun.fm.

Экономист Константин Селянин утверждает, что на протяжении многих лет именно эти регионы всегда опережают по зарплатам.

По статистике:

 Ямало-Ненецкий автономный округ:

  • Январь 2025: 161 099 руб.
  • Декабрь 2024: 209 624 руб.
  •  Ноябрь 2024: 146 818 руб.

Средняя зарплата в 2024 году составила 163 881 руб., а в 2023 — 145 050 руб.

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра):

  • Январь 2025: 118 930 руб.
  • Декабрь 2024: 188 052 руб.
  • Ноябрь 2024: 113 221 руб.

Здесь средняя зарплата в 2024 году — 128 000 руб. (примерно, если взять за основу данные).

Ямало-Ненецкий округ показывает более высокие зарплаты по сравнению с Ханты-Мансийским. Но стоит учитывать, что разные отрасли могут давать разные уровни дохода.

Сравнение с другими регионами показывает, что, например, Южно-Сахалинск лидирует по зарплатам в добывающей отрасли с 443 тыс. руб., тогда как Ханты-Мансийск находится на уровне 194 тыс. руб.

Таким образом, хотя на Севере действительно есть высокие зарплаты, но они не всегда равномерно распределены, зависят от специфики работы и региона. За цифрами стоит много факторов, и реальность может быть сложнее, чем каждая цифра на бумаге.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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