Трамп закручивает гайки: но для одной компании, похоже, готов сделать исключение

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

После объявления новых импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом в американском бизнес-сообществе наметилась волна тревоги. Особенно обеспокоены компании, тесно связанные с китайским производством — например, Apple.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Тарифные меры, которые фактически увеличивают стоимость ввоза иностранных товаров, могут существенно ударить по себестоимости и рентабельности таких корпораций.

Однако на недавней пресс-конференции, прошедшей в день, который Трамп символически назвал "Днём освобождения", прозвучал намёк: для некоторых "наиболее пострадавших" компаний возможны исключения.

Хотя никаких названий озвучено не было, аналитики уверены: Apple — один из главных претендентов на тарифные послабления. Это обусловлено как её весом в экономике США, так и действиями самой компании.

В преддверии новых пошлин Apple успела создать стратегические запасы продукции и даже рассматривает перевод части производства в Бразилию, где торговые условия более лояльны.

Несмотря на молчание самой компании, ожидания рынка отразились мгновенно: акции Apple подскочили на 15%.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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