Миллионы кубометров российского СПГ снова в Европе — кто покупает и зачем

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно последнему квартальному обзору Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз в отопительном сезоне 2024-2025 годов выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Начало отопительного периода в Европе в этом году сдвинулось на более ранний срок — сезон стартовал уже 29 октября, на 10 дней раньше, чем годом ранее. За это время Россия увеличила экспорт СПГ на 300 миллионов кубометров в годовом выражении.

Основными странами-импортёрами стали Бельгия, Франция и Испания, на которые пришлось 85% всего объема российских поставок в ЕС.

Этот рост позволил России сохранить позицию второго по величине поставщика СПГ на европейский рынок. Лидерство по-прежнему удерживают Соединённые Штаты: американские компании обеспечили свыше половины всего объема импорта СПГ в ЕС. При этом США нарастили экспорт на 8% — на 3,5 миллиарда кубометров.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный га — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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