12 миллионов фальшивок из фильмов: в обороте появились ненастоящие доллары

В мире циркулирует около 100 миллионов фальшивых долларов, и примерно 12 миллионов из них — вовсе не попытка обмана, а результат съемочного процесса. Об этом рассказал бывший сотрудник Федеральной резервной системы США, а ныне коммерческий директор Currency Research Шон Феррари в беседе с The Wall Street Journal.
По его словам, эти 12 миллионов — не что иное, как реквизит: "кинобанкноты", специально изготовленные для фильмов, сериалов и рекламных роликов.
Несмотря на то, что на таких купюрах явно указано, что они не являются средством платежа, часть реквизита всё же просачивается в реальную экономику — появляется в магазинах, кафе и даже торговых автоматах.
Феррари подчеркнул, что настоящие доллары имеют сложную трехуровневую систему защиты. В их производстве используются магнитные чернила, особая текстура бумаги и невидимые элементы, известные только центробанку США.
До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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