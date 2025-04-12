12 миллионов фальшивок из фильмов: в обороте появились ненастоящие доллары

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мире циркулирует около 100 миллионов фальшивых долларов, и примерно 12 миллионов из них — вовсе не попытка обмана, а результат съемочного процесса. Об этом рассказал бывший сотрудник Федеральной резервной системы США, а ныне коммерческий директор Currency Research Шон Феррари в беседе с The Wall Street Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Доллары

По его словам, эти 12 миллионов — не что иное, как реквизит: "кинобанкноты", специально изготовленные для фильмов, сериалов и рекламных роликов.

Несмотря на то, что на таких купюрах явно указано, что они не являются средством платежа, часть реквизита всё же просачивается в реальную экономику — появляется в магазинах, кафе и даже торговых автоматах.

Феррари подчеркнул, что настоящие доллары имеют сложную трехуровневую систему защиты. В их производстве используются магнитные чернила, особая текстура бумаги и невидимые элементы, известные только центробанку США.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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