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Секрет раскрутки цен: почему товары из Китая могут подешеветь в России

0:53
Экономика

Снижение цен на китайские товары в России вполне возможно из-за торговой войны между США и Китаем.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

В интервью Известиям доцент ГУУ Максим Чирков отметил, что конфликт между этими странами может привести к высвобождению больших объемов товаров, которые раньше предназначались для рынков США и Китая, и их необходимо будет перенаправлять.

По его словам, Россия, Индия и другие страны Глобального Юга станут основными альтернативными рынками сбыта. В условиях стабильности или укрепления рубля есть высокая вероятность снижения цен на импортные товары, так как увеличение предложения будет способствовать удешевлению.

Чирков подчеркнул, что принцип "больше товаров — ниже цены" будет действовать, особенно в контексте усиливающегося противостояния между США и Китаем.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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