Секрет раскрутки цен: почему товары из Китая могут подешеветь в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение цен на китайские товары в России вполне возможно из-за торговой войны между США и Китаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

В интервью Известиям доцент ГУУ Максим Чирков отметил, что конфликт между этими странами может привести к высвобождению больших объемов товаров, которые раньше предназначались для рынков США и Китая, и их необходимо будет перенаправлять.

По его словам, Россия, Индия и другие страны Глобального Юга станут основными альтернативными рынками сбыта. В условиях стабильности или укрепления рубля есть высокая вероятность снижения цен на импортные товары, так как увеличение предложения будет способствовать удешевлению.

Чирков подчеркнул, что принцип "больше товаров — ниже цены" будет действовать, особенно в контексте усиливающегося противостояния между США и Китаем.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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