Покупки без сюрпризов! Новый закон защитит кошельки россиян от дополнительных платежей

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1:14
Экономика

Государственная Дума приняла законопроект № 787328-8 "О внесении изменений в статью 16 Закона "О защите прав потребителей" в третьем чтении.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

С 1 сентября вступит в силу запрет на принуждение потребителей к приобретению дополнительных товаров, работ или услуг за дополнительную плату, пишет "Царьград".

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что данное ограничение является важным шагом для защиты прав потребителей. Часто фирмы используют манипуляции и угрозы, чтобы заставить покупателей согласиться на невыгодные условия или договоры. Новый закон позволит гражданам контролировать свои расходы и избегать ненужных трат, исключая автоматическое подключение дополнительных услуг при покупках.

Таким образом, закон направлен на защиту потребителей от навязывания непрошеных услуг и обеспечит прозрачность условий сделок, устраняя риски недобросовестных практик со стороны компаний. Гражданам больше не придется сталкиваться с нежелательными сюрпризами, такими как навязанные страховки или подписки.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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