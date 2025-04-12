Покупки без сюрпризов! Новый закон защитит кошельки россиян от дополнительных платежей

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная Дума приняла законопроект № 787328-8 "О внесении изменений в статью 16 Закона "О защите прав потребителей" в третьем чтении.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

С 1 сентября вступит в силу запрет на принуждение потребителей к приобретению дополнительных товаров, работ или услуг за дополнительную плату, пишет "Царьград".

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что данное ограничение является важным шагом для защиты прав потребителей. Часто фирмы используют манипуляции и угрозы, чтобы заставить покупателей согласиться на невыгодные условия или договоры. Новый закон позволит гражданам контролировать свои расходы и избегать ненужных трат, исключая автоматическое подключение дополнительных услуг при покупках.

Таким образом, закон направлен на защиту потребителей от навязывания непрошеных услуг и обеспечит прозрачность условий сделок, устраняя риски недобросовестных практик со стороны компаний. Гражданам больше не придется сталкиваться с нежелательными сюрпризами, такими как навязанные страховки или подписки.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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