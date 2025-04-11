Обвал цен на нефть! Как это отразится на ценах на бензин в России

На нефтяном рынке произошел резкий обвал цен, которые снизились более чем на 12% после начала торговых войн, развязанных США.
Эксперт Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве РФ заявил, что это не приведет к снижению цен на бензин и дизель на российских АЗС, информирует сайт aif.ru.
Юшков объяснил, что из-за налоговой системы и государственного регулирования внутренних цен на топливо, при низких мировых ценах на нефть цены на нефтепродукты в России могут даже вырасти. Если цены на внешних рынках выше, чем на внутренних, то нефтяные компании получают компенсацию из бюджета. Если же внутренние цены превышают внешние, то нефтеперерабатывающие заводы доплачивают государству.
Он добавил, что снижение нефтегазовых доходов приведет к необходимости сокращения расходов бюджета. Однако статьи, связанные с обороной и социальной сферой, вероятнее всего, останутся без изменений. Поэтому возможно сокращение выплат нефтяникам по топливному демпферу, что может вынудить их повысить отпускные цены на бензин и дизель, что в итоге приведет к росту розничных цен на топливо.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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