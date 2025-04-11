Валютные колебания: как постановление Трампа изменило финансовый ландшафт Европы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евро резко изменил свой курс — подешевел до 1,10 доллара после решения Дональда Трампа о временной отсрочке пошлин.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евро

На протяжении недели европейская валюта в основном колебалась около 1,08 доллара, а вчера достигла 1,10 доллара. Сегодня утром евро немного восстановил свои позиции после резкого падения.

В межбанковской торговле во Франкфурте-на-Майне (Германия) 8 апреля курс евро составил 1,0987 доллара. Европейский центральный банк установил курсовую котировку евро на уровне 1,1045 доллара.

В прошлом месяце евро достиг рекордно низкого курса 26 марта, когда его значение снизилось до 1,0738 доллара. Самый высокий курс наблюдался 3 апреля, когда евро поднялся до 1,1119 доллара, пишет actualno.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове. Евро также является национальной валютой ещё 4 государств и 8 особых территорий ЕС.



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