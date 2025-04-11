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Переоснащение ВПК вместо остановки! Как американцы адаптируются к китайскому давлению

1:47
Экономика

Ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, не остановят производство американских истребителей F-47, но могут подтолкнуть США к поиску альтернативных поставщиков.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Такого мнения придерживаются эксперты, которые в интервью NewsInfo. Ru дали комментарии по поводу возможных последствий торговой войны между США и Китаем.

Историк и политолог Олег Барабанов отметил нестабильность ситуации и непредсказуемость президента Дональда Трампа, который может изменить свою позицию. Он подчеркивает, что важен ответ Китая. Барабанов считает, что коммерческая выгода может перевесить обиды.

Политический эксперт Иосиф Дискин утверждает, что сейчас идет "война нервов", где обе стороны стремятся создать выгодные условия для переговоров. Он отмечает, что, несмотря на зависимость американского военного производства от китайских редкоземельных элементов, обе стороны скорее достигнут соглашения до того, как США столкнутся с серьезными проблемами.

Дискин также считает, что Трамп не снизит риторику, а скорее поручит искать альтернативные источники. По его словам, торговые объемы большие, но Китай является монополистом лишь в определенных областях.

"Переговоры, которые сегодня ведет Стив Уиткофф с Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге, являются одним из направлений решения этой проблемы — снижения стратегической зависимости США от поставок из Китая", — сказал собеседник.

Эксперты согласны в том, что китайское давление не остановит США, а приведет к изменениям в американской стратегии поставок стратегически важных материалов.

Уточнения

Boeing F-47 — предстоящий истребитель шестого поколения, разрабатываемый компанией Boeing в рамках программы NGAD. 21 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку и серийную постройку пилотируемого истребителя шестого поколения по проекту NGAD (Next-Generation Air Dominance).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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