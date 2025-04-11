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На передовой борьбы с сюрпризами климата! Как экономика и бизнес стран Африки адаптируются

1:39
Экономика

Африка стала одним из первых сторонников адаптации к изменению климата, так как 17 из 20 наиболее уязвимых к климатическим изменениям стран находятся на этом континенте.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

В связи с этим актуальны создание новых бизнес-возможностей, защита инфраструктуры и продовольственной безопасности. В активном развитии находится рынок климатических решений, включая анализ погоды, засухоустойчивые культуры, финансирование и параметры страхования от погодных явлений.

Африканская программа ускорения адаптации (AAAP) выделила более 15 миллиардов долларов на поддержку систем защиты от климатических потрясений. Кения стала первой страной на континенте, принявшей Национальный план адаптации, чтобы справиться со своей зависимостью от сельского хозяйства, уязвимого к засухам и наводнениям. Местные предприниматели внедрили солнечное орошение, а государственно-частные партнерства инвестируют в водоснабжение и возобновляемые источники энергии. Кения является лидером в области геотермальной энергетики, которая покрывает почти половину её энергетических потребностей.

Однако финансирование адаптации к изменению климата в Африке всё еще не соответствует реальным нуждам континента. Примеры успешных инициатив включают защиту портов с помощью волнорезов, системы раннего предупреждения о погодных катастрофах и технологии регенеративного сельского хозяйства для повышения урожайности и восстановления почв, передает The Guardian.

Уточнения

Волнорез — гидротехническое сооружение.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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