Уроки Чёрного понедельника забыты? Экономист Дэвид Розенберг напомнил

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Дэвид Розенберг вспоминает о своем первом рабочем дне в Bank of Nova Scotia на Уолл-Стрит, который совпал с "Черным Понедельником" 19 октября 1987 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Он считает, что уроки прошлого помогают ему и сейчас, когда фондовые рынки снова переживают спад. В интервью Business Insider Розенберг заявил, что наиболее важный урок, который он извлек из "Черного понедельника", заключается в различии между распродажами, вызванными ликвидностью, и структурными падениями.

Панику на рынках в 1987 году частично вызвали автоматизированные торговые программы, однако после распродажи рынок быстро восстановился. Но текущая распродажа, по его мнению, связана с макроэкономическими проблемами, включая торговую политику президента Дональда Трампа, который ввел пошлины на продукцию из 60 стран.

Розенберг отметил, что экономика сегодня находится в значительно большей опасности, чем в 1987 году, и согласился с мнением Ларри Финка, генерального директора BlackRock, о вероятности наступления рецессии, которая может оказаться хуже, чем в 1930-х годах из-за глобальных взаимосвязей экономики, пишет moneyreview.

Уточнения

Чёрный понедельник (англ Black Monday) — понедельник 19 октября 1987 года — день, в который произошло самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю, — 22,6 %. Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8 %, Канады — 22,5 %, Гонконга — 45,8 %, Великобритании — 26,4 %.





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