Конфликт между Белым домом и BMW: старший советник Трампа назвал завод в США аферой, автогигант ответил жёстко

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Южной Каролине разгорается словесная война между администрацией президента Дональда Трампа и одним из крупнейших работодателей штата — автопроизводителем BMW.

Поводом для конфликта стало заявление Питера Наварро, старшего торгового советника Трампа, который в эфире Fox News резко раскритиковал производственную модель завода BMW в городе Спартанберг.

"То, что сейчас происходит, — это афера. BMW приезжает в Южную Каролину, и всё, что мы делаем — это собираем немецкие коробки передач и машины. Они получают хорошие рабочие места, они получают прибыль, а нам достаётся пустышка", — заявил Наварро в интервью Лауре Ингрэм.

Ответ BMW: Мы — драйвер экономики США

Автоконцерн отреагировал незамедлительно и жёстко. В официальном заявлении BMW подчеркнули, что их завод в Спартанберге — крупнейшее предприятие компании в мире, которое:

— обеспечивает работой 11 000 высококвалифицированных сотрудников,

— ежедневно собирает 1 500 автомобилей класса Sports Activity Vehicle,

— с 1992 года вложило в экономику США более $14,8 миллиарда.

"В 2024 году с завода в Спартанберге было экспортировано около 225 000 автомобилей BMW на сумму свыше $10 миллиардов. Это делает нас крупнейшим экспортёром автомобилей по стоимости в США", — говорится в официальном ответе BMW.

Местные власти встали на сторону завода

Член совета округа Спартанберг Дэвид Бритт назвал высказывания Питера Наварро "отвратительными" и дал понять, что считает его далеким от реального производства:

"Я сомневаюсь, что он вообще когда-либо заходил на завод. Если бы я пригласил его на наше производство и дал в руки лопату, он бы, вероятно, не отличил её от грабель", — резко прокомментировал Бритт.

Этот спор разворачивается на фоне продолжающейся предвыборной риторики Трампа и его команды, критикующей глобальные производственные цепочки и настаивающей на возвращении рабочих мест в США. Однако в случае с BMW аргументы Белого дома вызывают всё больше скепсиса — как среди бизнеса, так и среди местных властей.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.



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